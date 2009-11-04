Болельщиков пустят на матч Динамо - Интер

Матч между футбольными командами «Динамо» (Киев) и «Интер» (Милан), запланированный на сегодня в Киеве, состоится в присутствии болельщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

«Обязательная отмена массовых мероприятий касается тех территорий, где объявлен карантин. Что касается Киева, где карантин не объявлен, то запрет является рекомендательным. Вопрос, быть матчу или не быть, вообще не стоял. Матч должен состояться при любой погоде», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

При этом он отметил, что организаторы матча предпримут предохранительные меры: будут раздавать каждому зрителю защитные маски и т.п.

Говоря о матче между сборными Украины и Греции, который состоится на стадионе «Донбасс Арена» 18 ноября, Ю.ПАВЛЕНКО также заметил, что Донецк сегодня не является территорией, на которой объявлен карантин в связи с гриппом, и поэтому матч будет проходить в присутствии зрителей.

По словам министра, относительно проведения матчей в рамках чемпионата Украины по футболу есть ряд вопросов, поскольку некоторые матчи 13-го тура должны проходить в городах, где объявлен карантин. Поэтому Федерация футбола Украины сейчас рассматривает варианты выхода из этой ситуации.

Говоря о проведении детского песенного конкурса “Евровидение”, Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что окончательное решение о формате его проведения правительство еще не приняло.

Как сообщал УНИАН, детский песенный конкурс «Евровидение-2009» в этом году должен состояться в Киеве.

Запланировано, что торжественное открытие конкурса состоится 16 ноября в Украинском доме, а финальный концерт детского «Евровидения-2009» пройдет 21 ноября на сцене киевского Дворца спорта.