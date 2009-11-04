Динамовцев закрыли на «карантин»

Всем болельщикам на сегодняшнем матче Лиги чемпионов "Динамо" — "Интер" раздадут защитные повязки. Об этом вчера заявил президент киевского клуба Игорь Суркис, пишет газета "Сегодня". "У нас был запас масок на складе. Мы еще докупили. Сейчас у нас есть 20—25 тысяч повязок (стадион вмещает без малого 17 тысяч), которые будут розданы болельщикам, — сказал босс "бело-синих". — Хотя в вашей же газете я прочитал, что надевать повязки на улице не рекомендуется. Но раздача масок как минимум должна успокоить людей, снять панику и страх заболеть".

По словам Суркиса, персонал клуба, а также базы "Динамо" в Конча-Заспе, включая поваров, в эти дни работают в масках. Игроки готовятся без них. Однако в связи с распространением гриппа, говорит президент клуба, команда беспрецедентно рано закрылась перед игрой. "Можно назвать это карантином. Игроки заехали на базу в понедельник в 13.00. У футболистов есть семьи, они могут пойти в ресторан, что создает риск заразиться. Поэтому тренером было принято решение о раннем заезде, почти за трое суток до игры".