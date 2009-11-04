У Уэйна Руни родился мальчик

Уэйн Руни в ночь с воскресенья на понедельник стал отцом. Мальчику дали имя Кай. Нападающий "Манчестер Юнайтед" провел с женой Колин Маклаклин всю ночь вплоть до рождения сына.

Ребенок родился на 9 дней позже положенного срока , но вполне здоровым.

В Англии уже принимают ставки за какую команду будет играть сын Руни: за сборную Англии 50:1, за Эвертон: 25:1, за МЮ 33:1, за Манчестер Сити: 50:1, за Ливерпуль: 66-1.

Уэйн Руни и Колин, которые знакомы с 16-летнего возраста, поженились в июне 2008-го.