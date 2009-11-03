Результаты матчей Лиги чемпионов (группы A-D)

Завтра игра Динамо - Интер

Завершились матчи четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов в группах A-D Группа A Бавария - Бордо 0:2 (Гуркюфф 37, Шамах 90) Маккаби - Ювентус 0:1 (Каморанези 45) После четырех туров: Бордо - 10 очков, Ювентус 8, Бавария 4, Маккаби 0 Группа B Бешикташ - Вольфсбург 0:3 (Мисимович 14, Гентнер 80, Дзеко 87) МЮ - ЦСКА 3:3 (Оуэн 29, Скоулз 84, Валенсия 90 - Дзагоев 25, Красич 31, Березуцкий 47) После четырех туров: МЮ - 10 очков, Вольфсбург 7, ЦСКА 4, Бешикташ 1 Группа C Милан - Реал 1:1 (Роналдиньо 35 пен. - Бензема 29) Марсель - Цюрих 6:1 (Эгертер 3 автогол, Абриэль 11, Ньянг 51, Хилтон 80, Шейру 87, Брандао 90 - Алфонсе 31) После четырех туров: Реал - 7 очков, Милан 7, Марсель 6, Цюрих 3 Группа D АПОЭЛ - Порту 0:1 (Фалькао 84) Атлетико - Челси 2:2 (Агуэро 66, 90 - Дрогба 82, 88) После четырех туров: Челси - 10 очков, Порту 9, Атлетико 2, АПОЕЛ 1 Завтра матчи в группах E-H (в скобках - набранные очки): Группа E. Фиорентина (6) - Дебрецен (0), Лион (9) - Ливерпуль (3) Группа F. Рубин (4) - Барселона (4), Динамо (4) - Интер (3) Группа G. Севилья (9) - Штутгарт (2), Униря (4) - Глазго Рейнджерс (1) Группа H. Стандард (1) - Олимпиакос (6), Арсенал (7) - АЗ Алкмаар (2)

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