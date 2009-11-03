Сыгран первый тайм в матчах Лиги чемпионов

ЦСКА ведет в счете против МЮ

Завершились первые таймы в матчах четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов в группах A-D Группа A Бавария - Бордо 0:1 Маккаби - Ювентус 0:1 После трех туров: Бордо - 7 очков, Ювентус 5, Бавария 4, Маккаби 0 Группа B Бешикташ - Вольфсбург 0:1 МЮ - ЦСКА 1:2 После трех туров: МЮ - 9 очков, Вольфсбург 4, ЦСКА 3, Бешикташ 1 Группа C Милан - Реал 1:1 Марсель - Цюрих 2:1 После трех туров: Реал - 6 очков, Милан 6, Цюрих 3, Марсель 3 Группа D АПОЭЛ - Порту 0:0 Атлетико - Челси 0:0 После трех туров: Челси - 9 очков, Порту 6, АПОЕЛ 1, Атлетико 1

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