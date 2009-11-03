Сыгран первый тайм в матчах Лиги чемпионов

22:37, 03 ноября 2009
Спорт
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ЦСКА ведет в счете против МЮ

Завершились первые таймы в матчах четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов в группах A-D

Группа A

Бавария - Бордо 0:1

Маккаби - Ювентус 0:1

После трех туров: Бордо - 7 очков, Ювентус 5, Бавария 4, Маккаби 0

Группа B

Бешикташ - Вольфсбург 0:1

МЮ - ЦСКА 1:2

После трех туров: МЮ - 9 очков, Вольфсбург 4, ЦСКА 3, Бешикташ 1

Группа C

Милан - Реал 1:1

Марсель - Цюрих 2:1

После трех туров: Реал - 6 очков, Милан 6, Цюрих 3, Марсель 3

Группа D

АПОЭЛ - Порту 0:0

Атлетико - Челси 0:0

После трех туров: Челси - 9 очков, Порту 6, АПОЕЛ 1, Атлетико 1

 

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