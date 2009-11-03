Сыгран первый тайм в матчах Лиги чемпионов
22:37, 03 ноября 2009Спорт
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ЦСКА ведет в счете против МЮ
Завершились первые таймы в матчах четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов в группах A-D
Группа AБавария - Бордо 0:1
Маккаби - Ювентус 0:1
После трех туров: Бордо - 7 очков, Ювентус 5, Бавария 4, Маккаби 0
Группа BБешикташ - Вольфсбург 0:1
МЮ - ЦСКА 1:2
После трех туров: МЮ - 9 очков, Вольфсбург 4, ЦСКА 3, Бешикташ 1
Группа CМилан - Реал 1:1
Марсель - Цюрих 2:1
После трех туров: Реал - 6 очков, Милан 6, Цюрих 3, Марсель 3
Группа DАПОЭЛ - Порту 0:0
Атлетико - Челси 0:0
После трех туров: Челси - 9 очков, Порту 6, АПОЕЛ 1, Атлетико 1
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