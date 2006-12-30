Шевченко считает свою последнюю неделю в Челси наихудшей

Украинский форвард Андрей Шевченко решением главного тренера лондонского "Челси" Жозе Моуринью не включен в стартовый состав на матч с "Фулхэмом", который состоится 30 декабря вечером, пишет The Sun.

Португальский наставник "аристократов" не раз подчеркивал свою уверенность в том, что украинский бомбардир начнет забивать и в чемпионате Англии, но в итоге отправил его в запас.

В нынешнем году в чемпионате Англии Шевченко лишь трижды поражал ворота соперников, а в последних одиннадцати матчах в составе "Челси" забил только один гол. Напомним, что капитан сборной Украины перешел в лондонский клуб перед стартом ЧМ-2006 из "Милана" за 30 миллионов фунтов стерлингов.

В пятнадцати матчах премьер-лиги, которые Шевченко начинал в стартовом составе, двенадцать раз он был заменен. Последний раз (в поединке против "Ридинга") он не провел на поле и часа, отметившись за это время лишь одним ударом по воротам соперников.

Источник, близкий к Шевченко, сообщил The Sun о том, что украинец считает последнюю неделю худшей с тех пор, как перешел в лондонский клуб.

Mourinho finally dumps Sheva