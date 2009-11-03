Газзаев обещает «совсем другую» игру, а Суркис - защитные маски

Главный тренер «Динамо» (Киев) Валерий ГАЗЗАЕВ считает неполноценным проведение футбольных матчей без присутствия болельщиков на трибунах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов «Динамо» (Киев) – «Интер» (Милан).

«Футбол при пустых трибунах – это не футбол», – сказал В.ГАЗЗАЕВ. По его словам, поддержка болельщиков – самый главный эмоциональный тонус игры.

Отвечая на вопросы журналистов, В.ГАЗЗАЕВ сообщил, что перед матчем с «Интером» в команде новых травмированных игроков нет и «настроение запредельное». Он уточнил, что голкипер Александр ШОВКОВСКИЙ пока еще не восстановился, но в команде надеются, что через неделю он сможет приступить к занятиям в основной группе. Что касается ЮССУФА, то он готовится к игре среди 20 футболистов, на которых В.ГАЗЗАЕВ рассчитывает в матче против «Интера».

Главный тренер «Динамо» также заверил, что последние поражения и ничья на внутренней арене не повлияли на психологическое состояние игроков. «Лига Чемпионов – это совсем другой уровень и по характеру будет совсем другая игра», – сказал В.ГАЗЗАЕВ.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября власти Киева выступили против того, чтобы в условиях карантина болельщики приходили на матч киевского “Динамо” и итальянского “Интера”.

В то же время президент ФК «Динамо» Игорь СУРКИС сегодня, 3 ноября, заявил, что матч состоится при участии болельщиков, им всем на входе будут предлагаться защитные маски.

Матч «Динамо»-«Интер» начнется завтра в 21.45.