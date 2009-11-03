ФФУ принудительно перенесла матчи 13 тура

Федерация футбола Украины перенесла футбольные матчи 13 тура премьер-лиги Украины на весну 2010 года.

Об этом исполнительный директор Федерации футбола Украины Александр Бандурко официально сообщил дирекции Премьер-лиги, президентам футбольных клубов, Комитету арбитров ФФУ, Инспекторскому комитету ФФУ и спортивно-медицинскому комитету ФФУ.

Как говорится в письме ФФУ к премьер-лиге от 2 ноября, решение исполкома ФФУ от 26 октября остается без изменений. Новые даты 13 тура весной будет определять дирекция премьер-лиги.

Напомним, лига выступала против перенесения матчей на весну 2010 года и предложила компромиссный вариант, который совпадал с точкой зрения главного тренера сборной Украины Алексея Михайличенко.

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