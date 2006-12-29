Майк Тайсон вышел на свободу

Известный американский боксер Майк Тайсон, арестованный в США по подозрению в хранении кокаина и вождении автомобиля в состоянии наркотического опьянения, освобожден без внесения залога. Об этом со ссылкой на заявление американской полиции сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

В суде Тайсон признал факт употребления наркотиков и заявил о том, что он регулярно принимает наркотические вещества. Кроме того, боксер сообщил, что он владел некоторым количеством кокаина.

В то же время, проведенная экспертиза не выявила в крови Тайсона следов алкоголя.

Расследование в отношении Тайсона продолжается.

В ночь с четверга на пятницу Тайсон отъезжал на машине от ночного клуба в городе Скотсдейл в штате Аризона и чуть не врезался в полицейский автомобиль. Один из задерживавших боксера полицейских видел, как тот пытался убрать из салона автомобиля некий белый порошок.

РИА "Новости"