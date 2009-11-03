Динамо - Интер: на кого ставят букмекеры

Авторитетная букмекерская контора William Hill считает, что киевское "Динамо" не сможет взять очки в домашнем матче четвертого тура Лиги Чемпионов против "Интера".

Победа хозяев оценивается как 3.40 к 1, ничья - 3.30 к 1, победа гостей - 2.15 к 1.

Самый вероятный счет - 1:0 в пользу чемпиона Италии (6.0 к 1).

Напомним, в первом матче с итальянцами букмекеры также ставили на поражение "Динамо".

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