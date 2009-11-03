Билеты на матч Украина - Греция наконец появились в интернете

Билеты на ответный матч плей-офф отбора к чемпионату мира по футболу между сборными Украины и Греции наконец появились в интернете, информирует Чемпион.

Так, на сайте ufi.com.ua уже можно сделать заказ билетов всех ценовых категорий - удалось найти даже места по 200 гривен. Пока около половины секторов имеют свободные места.

Напомним, основная масса билетов имеет цену 200, 400 и 600 гривен.