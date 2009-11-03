Моуриньо привез в Киев 25 футболистов

Поздним вечером в понедельник в аэропорту «Борисполь» приземлился самолет с командой и официальной делегацией «Интера» на борту. В столице Украины итальянцы разместились в гостинице «Опера».

Наставник команды Жозе Моуриньо в поединке с «Динамо» рассчитывает на помощь следующих игроков:

Вратари: Тольдо, Жулио Сезар, Орландони, Белек;

Защитники: Кордоба, Дзанетти, Лусио, Майкон, Матерацци, Самуэль, Киву, Сантон;

Полузащитники: Станкович, Куарежма, Мотта, Снейдер, Мунтари, Виейра, Крхин, Камбьяссо, Мансини;

Нападающие: Это`О, Суазо, Милито, Балотелли.

Пресс-конференция главного тренера «Интер» Жозе Моуриньо и одного из игроков команды начнется 3-го ноября в 17:30 в конференц-зале стадиона «Динамо» им. В. Лобановского. А спустя полчаса представители СМИ приглашаются на тренировку итальянского клуба (открыты первые 15 минут).

Напомним, что матч Лиги чемпионов «Динамо» - «Интер» состоится в среду, 4-го ноября, на стадионе «Динамо» им.Валерия Лобановского. Начало в 21:45.

ФК "Динамо Киев"