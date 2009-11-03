ФК "Шахтер" протестует против высокой стоимости билетов

ФК «Шахтер» (Донецк) выражает протест против высокой стоимости билетов, установленной Федерацией футбола Украины на матч сборных Украины и Греции за право выхода в финал Чемпионата мира-2010, который состоится 18 ноября на «Донбасс Арене».

Об этом говорится в заявлении «Шахтера», распространенном его пресс-службой.

В заявлении отмечается, что высокой стоимостью билетов возмущены болельщики, и из-за этого «в футбольной среде нашей страны возникла напряженная обстановка».

«Негодование это совершенно справедливо. ФК «Шахтер» выражает свою солидарность с украинскими болельщиками и протестует против подобной ценовой политики», - говорится в заявлении.

ФК «Шахтер» указывает, что «всегда проповедовал принципы честности и открытости», обращая внимание, что игра Украина-Греция проводится под эгидой Федерации футбола Украины. «ФФУ и никто другой определяет цены на билеты и несет за них полную ответственность», - подчеркивается в заявлении.

В заявлении уточняется, что ФК «Шахтер» передается для продажи через кассы «Донбасс Арены» 19 тыс. 880 билетов, их реализация даст 15 млн. 480 тыс. грн.

«5% от этих средств, а именно 774 тыс. грн., поступят «Шахтеру». Эти деньги будут израсходованы на расселение в Донецке, питание и транспортные расходы сборной Украины. Все остальное - 14 млн. 706 тыс. грн., как уже говорилось, будет передано в казну ФФУ», - отмечается в заявлении.

ФК «Шахтер» заявляет, что в данное время рассматривает «варианты мер, которые могли бы снизить финансовое давление на болельщиков», и вскоре оповестит о нем болельщиков.

Как сообщал УНИАН, стоимость билетов на матч сборной Украины против сборной Греции 18 ноября составляет от 200 до 600 грн. На этот матч впервые в Украине будет введена практика продажи билетов через Интернет. Всего таким образом будет реализовано 15 тысяч билетов. 17 тысяч билетов будет отдано владельцам абонементов на домашние игры футбольного клуба «Шахтер» на «Донбасс Арене». 10% пропусков на игру будет выделено греческим болельщикам. Остальные билеты поступят в свободную продажу.