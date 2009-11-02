Динамо с Интером будут играть при пустых трибунах, или в другой стране?

Власти Киева против того, чтобы в условиях карантина болельщики приходили на футбольный матч “Динамо” (Киев) -“Интер” (Италия), который должен состояться 4 ноября на стадионе имени В.Лобановского.

Как передает корреспондент УНИАН, о таком решении стало известно на заседании оперативного штаба по вопросам борьбы с распространением гриппа, который действует при Киевской городской госадминистрации.

“Нужна информация о любых массовых мероприятиях в городе с тем, чтобы мы попробовали повлиять на отмену этих мероприятий”, - озвучил свое требование столичный председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

На это заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Виталий ЖУРАВСКИЙ сообщил, что обращался в Федерацию футбола Украины и к министру по делам спорта Юрию ПАВЛЕНКО по поводу указанного футбольного матча.

“Мне было сообщено вчера, что идут разговоры на уровне УЕФА, чтобы было согласованное действие: будет ли этот матч проходить при пустых трибунах на стадионе “Динамо” или он будет перенесен в какую-то другую страну”, - сказал В.ЖУРАВСКИЙ.

Как сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, у мэрии хорошие отношения с “Динамо” (Киев), и выразил убеждение, что проблема будет решена.

“Обратитесь к ним с просьбой не собирать все же на стадионе болельщиков. Для них важнее телетрансляция, чем сбор на стадионе. Я думаю, что было бы гуманным не нарушать правила карантина. Или подготовьте мое поручение к руководству - это было бы правильнее”, - сказал мэр, давая соответствующее поручение подчиненным в КГГА.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил также подготовить как можно скорее информацию и по другим запланированным акциям в столице.