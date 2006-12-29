Остин пообещал увезти челюсть Кличко в коробочке
Претендент шел к чемпионскому бою всю жизнь
Рэй Остин, который, скорее всего, станет очередным оппонентом чемпиона IBF (Международная федерация бокса) Владимира Кличко, заявил, что нокаутирует украинца. Выражая свою мысль, претендент пообещал увезти челюсть соперника из Германии в Америку, причем по ходу интервью он возвращался к этому образу четыре раза.
"Многие не считают меня самым достойным претендентом на этот бой, пусть так. Но я также знаю, что Кличко называют лучшим тяжеловесом. Надеюсь, обо мне будут говорить то же самое, когда я привезу домой его челюсть в коробочке", - сказал Остин в интервью интернет-изданию boxingtalk.com.
Американец выразил надежду, что на встречу с украинцем будут назначены объективные судьи. По мнению Остина, их присутствие должен обеспечить его промоутер Дон Кинг. Обязательный претендент IBF отметил также, что он шел к чемпионскому бою всю жизнь и готовится к нему, как к главному событию своей спортивной карьеры.
Предположительно поединок Кличко - Остин состоится в начале марта 2007 года в Германии, хотя контракт еще не подписан. Несколько дней назад официальный представитель украинца сообщил, что объединительный бой с чемпионом по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Олегом Маскаевым не состоится, однако и эта информация пока носит неофициальный характер.