Остин пообещал увезти челюсть Кличко в коробочке

Рэй Остин, который, скорее всего, станет очередным оппонентом чемпиона IBF (Международная федерация бокса) Владимира Кличко, заявил, что нокаутирует украинца. Выражая свою мысль, претендент пообещал увезти челюсть соперника из Германии в Америку, причем по ходу интервью он возвращался к этому образу четыре раза.

"Многие не считают меня самым достойным претендентом на этот бой, пусть так. Но я также знаю, что Кличко называют лучшим тяжеловесом. Надеюсь, обо мне будут говорить то же самое, когда я привезу домой его челюсть в коробочке", - сказал Остин в интервью интернет-изданию boxingtalk.com.

Американец выразил надежду, что на встречу с украинцем будут назначены объективные судьи. По мнению Остина, их присутствие должен обеспечить его промоутер Дон Кинг. Обязательный претендент IBF отметил также, что он шел к чемпионскому бою всю жизнь и готовится к нему, как к главному событию своей спортивной карьеры.

Предположительно поединок Кличко - Остин состоится в начале марта 2007 года в Германии, хотя контракт еще не подписан. Несколько дней назад официальный представитель украинца сообщил, что объединительный бой с чемпионом по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Олегом Маскаевым не состоится, однако и эта информация пока носит неофициальный характер.

Лента.ру