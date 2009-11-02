Из-за эпидемии перенесли матч украинской футбольной Премьер-лиги

Матч 13-го тура чемпионата Украины "Днепр" - "Кривбасс", который должен был состояться 8 ноября, перенесен на 24 марта 2010 года.

Об этом сообщает официальный сайт днепропетровского "Днепра".

"Таким образом, наша команда ближайшую встречу проведет в Мариуполе 22 ноября, а дома сыграет 28 ноября против "Ворсклы", - говорится в сообщении.

На данный момент реакции Премьер-лиги на такое решение клуба нет.

Как сообщалось, 30 октября Премьер-лига официально обратилась к футбольным клубам с призывом принять все необходимые профилактические меры, чтобы не допустить заболеваний гриппом среди футболистов.

При этом она сослалась на заявление УЕФА, согласно которому "до тех пор, пока у команд, которые принимают участие в соревнованиях, будет достаточно здоровых футболистов и местная власть не введет ограничения, все их матчи должны состояться в дни, которые отвечают Регламенту соревнований. Матчи могут быть перенесены только при исключительных обстоятельствах".