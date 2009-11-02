После матча с Карпатами Суркис задал "взбучку" динамовцам

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис после ничейного матча с львовскими "Карпатами" в 12 туре чемпионата спустился в раздевалку команды и накричал на игроков.

Об этом пишет газета "Блик", ссылаясь на собственные источники в киевской команде.

После финального свистка Суркис спустился в раздевалку к команде и на протяжении 10-15 минут давал команде "взбучку".

Президент не стеснялся в выражениях, несколько раз призывал игроков "собраться, потому что пришло время решающих матчей".

Главный тренер киевлян Валерий Газзаев также находился в раздевалке и тихо слушал президента клуба.

В конце разговора, правда, президент успокоился и обратился к футболистам уже как к друзьям, и предложил игрокам несколько вариантов выхода из ситуации.

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