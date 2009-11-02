Шовковский не поможет киевлянам с Интером

Валерий Газзаев в решающем матче Лиги чемпионов против «Интера» в Киеве на всех сильнейших, увы, все-таки рассчитывать не сможет. И одна из главных потерь – это ветеран команды и основной голкипер «Динамо» Александр Шовковский.

Он уже пропустил матчи с «Днепром», «Оболонью», «Интером», «Шахтером» и последний – против «Карпат». На матч с львовянами СаШо даже не попал в число запасных.

Более того, как стало известно «БЛИК», вратарь еще даже не может приступить к тренировкам, поскольку до сих пор Александра беспокоит травма, которую он получил в сборной накануне матча с Андоррой. И, как и в предыдущих матчах, тренерскому штабу предстоит в среду возложить основные надежды на Станислава Богуша, который заметно нервничал и в Милане, и в Донецке…

По-прежнему «вне игры» и Юссуф с Диакате. Оба легионера, естественно, пропустят матч с «Интером», но потом первым в общую группу должен будет вернуться сенегальский защитник.

К счастью, к матчу с «Интером» должен окончательно восстановиться после микроповреждения, полученного в матче с «Днепром», Жерсон Маграо. На его счету гол в ворота «Рубина» в Киеве, поэтому Валерий Газзаев наверняка на этого бразильца рассчитывает в большей степени, чем на Бетао, который сейчас закрывает позицию Маграо.

Огнен Вукоевич, который смотрел матч против «Карпат» с трибуны из-за дисквалификации, с понедельника начинает подготовку к «Интеру». Правда, в игре с итальянцами ему тоже надо быть начеку, чтобы не схлопотать дисквалификацию и в Лиге чемпионов. Режим тренировок у «Динамо» перед матчем с «Интером» будет традиционным. Во вторник, правда, Валерию Газзаеву придется отвлечься на предматчевую пресс-конференцию. Команда тоже уделит внимание прессе, но не больше чем 15 минут. А вот «Интер», который прилетает в Киев в понедельник ночью, свою тренировку на стадионе «Динамо» разрешил освещать прессе от «звонка до звонка».