Украинский теннисист выиграл турнир в Санкт-Петербурге

Украинский теннисист Сергей Стаховский стал победителем турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого составляет 750 тысяч долларов.

В воскресенье в финале 23-летний спортсмен в упорном поединке сломил сопротивление аргентинца Орасио Себальоса (8-й номер посева) - 2:6, 7:6 (10:8), 7:6 (9:7). Матч продолжался 2 часа 19 минут.

Для Стаховского этот титул стал первым в сезоне и вторым в карьере. Ранее украинский теннисист побеждал на турнире в Загребе в 2008 году.

Победа в Санкт-Петербурге принесла Сергею 118,5 тысяч долларов. Себальос заработал 62,3 тысячи.

РИА Новости