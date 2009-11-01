Матч Динамо - Интер "спасут" марлевые повязки?

На территории Украины из-за случаев заболевания "свиным гриппом" отменены все спортивные и другие массовые мероприятия. Как заявляли ранее представители руководства страны, из-за карантина может быть отменен матч Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и миланским "Интером", но УЕФА не разрешил отменять или переносить встречу.

"У нас было совещание с президентом Федерации футбола Украины Григорием Суркисом, чтобы в понедельник, 2 ноября, утвердить формат проведения международных матчей, заявил по этому поводу министр по вопросам семьи, молодежи и спорта Украины Юрий Павленко. - Есть вариант предоставления каждому зрителю матча марлевой повязки". Напомним, что встреча по расписанию должна состоятся в Киеве 4 ноября.

Между тем, нападающий киевского "Динамо" Андрей Шевченко рассказал, как пытаются бороться в клубе с бушующем в стране вирусом свиного гриппа.

"Меры принимаются, - приводит слова опытного игрока dynamomania.com.. - Для всех людей в Украине должно хватить вакцин. Правительство этим занимается, но все зависит от СМИ. Главное, чтобы не было дезинформации. Паника не нужна никому. Нужна консультативная помощь нуждающимся и надо быть очень аккуратными. Избегать большого скопления людей, этот период надо просто пережить, как пережили все страны. У нас в клубе уже прошла вакцинация. Футболисты очень подвержены инфекциям и вирусам, потому что идет очень тяжелый сезон, играется много игр, и иммунитет у многих футболистов ослаблен. Но нам сделали прививки, и я думаю, у нас все будет нормально".

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