«Динамо» подало апелляцию по дисквалификации Вукоевича

Киевское "Динамо" подало апелляцию по 3-матчевой дисквалификации Огнена Вукоевича, который был удален с поля в четвертьфинальной игре Кубка Украины с "Шахтером".

Об этом рассказал главный тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев, сообщает Чемпион.

"Действительно, решение о его (Вукоевича) дисквалификации мне кажется несправедливым. Мы уже подали апелляцию, но насколько нам пойдут навстречу - сказать сложно.

С другой стороны, удаление Пашаева и Вукоевича абсолютно нельзя сравнивать, и Огнен не заслуживал настолько сурового наказания, ведь с его стороны не было грубого нарушения с риском нанесения травмы сопернику. Но мы люди законопослушные, поэтому вынуждены четко выполнять все указания."