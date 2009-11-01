Карпаты отбирают очки у Динамо

Двумя матчами начался 12-й тур Чемпионата Украины по футболу.

Ворскла - Заря 2:0 (Безус 1, Кулаков 15)

Динамо - Карпаты 1:1 (Нинкович 60 - Зенев 6)

Лидер чемпионата упустил два важных очка в домашней встрече. Тон поединку на стадионе Динамо задал быстро забитый мяч. Его провел на 6-й минуте Сергей Зенев. Молодой форвард вышел один на один и без проблем переиграл Богуша ударом в дальний угол, описывает ход матча football.ua.

Хозяевам понадобилось минут двадцать, чтобы прийти в себя. На 28-й минуте мог забивать Алмейда, однако его удар головой после углового попал в стойку. Позже была возможность и у Гиоане, которого к воротам соперника вывел Шевченко. Но капитан Карпат справился с выстрелом румына.

Выход Нинковича после перерыва существенно изменил происходящее на поле. У киевлян наконец начал держаться мяч в центре поля - моменты пошли один за одним.

Перед восстановлением статуса-кво (Нинкович хлестко выстрелил метров с 25-ти и попал в верхний угол) у Динамо было сразу два сумасшедших момента, однако Гусев не смог переиграть Тлумака, а Милевский, добивая, послал мяч над перекладиной. Позже свой шанс упустил и вышедший на поле Зозуля, не сумев переправить мяч в ворота метров с трех после прострела Гусева.

Вплоть до финального свистка хозяева шли на ворота соперников, однако забить второй, столь нужный мяч так и не сумели. В итоге ничья, которая устроила больше, скорее всего, даже не Карпаты, а донецкий Шахтер, который потихоньку настигает действующего чемпиона страны.

Сегодня тур завершится после того как сыграют (в скобках набранные очки): Черноморец (8) - Шахтер (25)

Кривбасс (4) - Оболонь (15)

Ильичевец (14) - Арсенал (13)

Металлург З (8) - Закарпатье (7)

Таврия (17) - Днепр (21)

Металлург Д (21) - Металлист (23)