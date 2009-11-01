Результаты 11-го тура английской Премьер-лиги
07:27, 01 ноября 2009Спорт
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Арсенал заходит в тройку
Завершились девять матчей 11-го тура английской Премьер-лиги
Арсенал - Тоттенхэм 3:0 (ван Перси 42, 60, Фабрегас 43)
Эвертон - Астон Вилла 1:1 (Билялетдинов 45 - Карью 47)
Фулхэм - Ливерпуль 3:1 (Замора 26, Невланд 73, Демпси 87 - Торрес 43)
Сток Сити - Вулверхэмптон 2:2 (Элокоби 17 автогол, Этерингтон 44 - Крэддок 47, 64)
Болтон - Челси 0:4 (Лемпард 45 пен., Деку 60, Найт 82 автогол, Дрогба 90)
Портсмут - Уиган 4:0 (Диндан 35, 64, 90 пен., Пикьонн 45)
Сандерленд - Вест Хэм 2:2 (Рид 39, Ричардсон 76 - Франко 30, Коул 36)
Бернли - Халл Сити 2:0 (Александер 20 пен., 77)
МЮ - Блэкберн 2:0 (Бербатов 55, Руни 87)
Сегодня тур завершится матчем Бирмингем - Манчестер Сити.
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