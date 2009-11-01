Результаты 11-го тура английской Премьер-лиги

Арсенал заходит в тройку

Завершились девять матчей 11-го тура английской Премьер-лиги Арсенал - Тоттенхэм 3:0 (ван Перси 42, 60, Фабрегас 43) Эвертон - Астон Вилла 1:1 (Билялетдинов 45 - Карью 47) Фулхэм - Ливерпуль 3:1 (Замора 26, Невланд 73, Демпси 87 - Торрес 43) Сток Сити - Вулверхэмптон 2:2 (Элокоби 17 автогол, Этерингтон 44 - Крэддок 47, 64) Болтон - Челси 0:4 (Лемпард 45 пен., Деку 60, Найт 82 автогол, Дрогба 90) Портсмут - Уиган 4:0 (Диндан 35, 64, 90 пен., Пикьонн 45) Сандерленд - Вест Хэм 2:2 (Рид 39, Ричардсон 76 - Франко 30, Коул 36) Бернли - Халл Сити 2:0 (Александер 20 пен., 77) МЮ - Блэкберн 2:0 (Бербатов 55, Руни 87) Сегодня тур завершится матчем Бирмингем - Манчестер Сити.

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