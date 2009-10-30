УЕФА: грипп не повод переносить футбольные матчи

В УЕФА заявляют, что пока у команд будет достаточно дееспособных игроков, все матчи должны быть сыграны в дни, которые отвечают регламенту соревнований.

Об этом идет речь в письме Генерального секретаря УЕФА Джанни ИНФАНТИНО ко всем ассоциациям - членам УЕФА, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

В письме отмечается, что согласно требованиям Медицинского комитета УЕФА, каждая команда является ответственной за то, чтобы ее игроки были здоровыми, а также за принятие необходимых предохранительных мер в соответствии с рекомендациями местных органов здравоохранения. Для ограничения риска инфицирования, а также в соответствии с медицинскими рекомендациями и правилами, установленными органами здравоохранения, это также может включать вакцинацию против A/H1N1.

"Относительно соревнований УЕФА, то количество игроков или членов команды, которые могут быть заражены вирусом A/H1N1, не является причиной для перенесения матча. До тех пор, пока у команд, которые принимают участие в соревнованиях УЕФА, будет достаточно пригодных игроков, и местная власть не будет вводить ограничений, все их матчи должны быть сыграны в дни, которые отвечают регламенту соревнований", - говорится в листе Д.ИНФАНТИНО.

Он также заявляет, что запросы о перенесении матча могут рассматриваться в отдельных случаях, но будут изучаться лишь тогда, когда клуб сможет доказать, что у него действительно нет достаточного количества дееспособных игроков. Ввиду того, что команды имеют в распоряжении достаточное количество игроков, чтобы компенсировать отсутствие больных; а также ввиду того, что для участия в турнирах УЕФА клубы имеют право вносить 25 игроков в список А и неограниченное количество в список В, матч может быть перенесен только при исключительных обстоятельствах.

"Команда, в которой есть инфицированные футболисты, должна как можно быстрее довести это до сведения УЕФА и предоставить полные медицинские отчеты относительно этих игроков. УЕФА также оставляет за собой право назначить нейтрального, независимого врача для осмотра соответствующих футболистов и изучения их медицинских записей", - говорится в письме.

"Пожалуйста, немедленно обеспечьте этой информацией все клубы, которые принимают участие в соревнованиях УЕФА, а также все соответствующие отделы вашей национальной ассоциации. Из-за слишком плотного календаря ФИФА, УЕФА и внутренних турниров существует минимальная возможность перенесения большого количества матчей, тогда как другого способа обеспечить проведение этих соревнований нет. Потому мы рассчитываем на ваше понимание и поддержку", - заявляют в УЕФА.