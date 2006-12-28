Найден шахматный учебник XV-XVI века

Итальянскому эксперту по старинным рукописям удалось разыскать считавшийся утраченным трактат об игре в шахматы, написанный известным математиком Лукой Пачоли (Luca Pacioli), "отцом" европейской бухгалтерии. Рукопись, посвященная Изабелле д`Эсте, супруге мантуанского герцога Франческо Гонзага, датируется примерно 1500 годом, сообщило агентство ANSA.

В трактате изложены правила игры и основные стратегии. Многочисленные иллюстрации выполнены красными и черными чернилами. Эксперты подтвердили, что манускрипт написан рукой Пачоли.

О существовании трактата "De ludo scacchorum" ("Об игре в шахматы") было известно из других книг о шахматах XVI и XVII века, но оригинал обнаружить не удавалось. В конце концов, он был найден антикваром Дуилио Контином (Duilio Contin), разбиравшим библиотеку покойного графа Гульельмо Коронини (Guglielmo Coronini). В коллекцию графа 48-страничная рукопись попала вместе с другими старинными манускриптами, купленными в Венеции в 1963 году.

Лука Пачоли прославился трактатом "Сумма знаний по арифметике, геометрии, отношениям и пропорциональности" ("Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalita"), в котором, среди прочего, изложил применявшийся в Венеции принцип двойной бухгалтерской записи.

Лента.ру