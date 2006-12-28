Роналдо ушел в загул

Руководство мадридского "Реала" выразило обеспокоенность тем, как форвард команды Роналдо проводит рождественские каникулы в Бразилии. Местная газета Te Contei! сообщила, что нападающий задержался на одной из вечеринок до 4:30 утра, хотя врачи клуба предписали ему соблюдать распорядок дня и следить за своим весом.

Бразилец проводил время в компании с двумя другими бывшими игроками сборной Бразилии Ромарио и Эдмундо, а также неизвестных девушек. Как отмечает интернет-издание tribalfootball.com, руководство "Реала" намерено оштрафовать Роналдо, если он вернется в расположение клуба с избыточным весом, причем размер взыскания будет зависеть от количества лишних килограммов .

Напомним, что в последнем перед рождественским перерывом матче чемпионата Испании (20 декабря) "Реал" потерпел домашнее поражение от "Рекреативо" (0:3) и остался на третьем месте в турнирной таблице. В той игре Роналдо вышел на поле в стартовом составе, но на 67-й минуте был заменен на Хосе Антонио Рейеса.

Лента.ру