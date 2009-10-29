Газзаев: не сложилось с результатом

Как сообщал УНИАН, вчера киевское "Динамо" выбыло из дальнейшей борьбы за Кубок Украины по футболу, проиграв в Донецке местному "Шахтеру". На послематчевой пресс-конференции тренер киевлян Валерий Газзаев традиционно поздравил соперника и прокомментировал игру своих подопечных.

"Не сложилось с результатом. В целом, надо быть объективным — исполнители на некоторых позициях сыграли не так, как нужно. В этом, наверное, заслуга футболистов «Шахтера»", - цитирует Газзаева пресс-служба ФК"Динамо Киев".

Относительно обратной замены Ярмоленко, который провел на поле всего 10 минут тренер сказал следующее:

"Во-первых, он не попал в игру, а во-вторых, мне показалось, что он вышел на поле чрезмерно заведенным. Его могли удалить".

Газзаев не согласен с мнением, что после Лиги чемпионов и Премьер-лиги Кубок Украины отошел для "Динамо" на третий план

"Для таких клубов, как «Динамо», все турниры – и Кубок, и Суперкубок, и национальное первенство, и Лига чемпионов – имеют одинаковый приоритет. Везде надо побеждать. Естественно, сегодня мы тоже очень хотели выиграть, но, к сожалению, не смогли. По каким причинам – мы разберемся на ближайшем теоретическом занятии".