Шахтер - Динамо: бразильский карнавал в степи донецкой

Один из приятных выводов вчерашнего матча в Донецке - это то, что спортивный поединок не был использован в президентской гонке. Футбольное поле пока еще не окучено политиками, никто из них здесь не делает первый удар по мячу и не рассказывает нам, какая вообще классная штука футбол (хотя, возможно, это еще впереди).

Последнее время мы уже, как будто, свыклись с тем, что без наших дорогих лидеров и солнце не всходит, и Днепр не течет. Они работают и нужны Украине, кто бы сомневался, но, оказывается, есть еще грани нашей жизни, где общество делится не по политическим, религиозным или языковым признакам, а просто по цветам любимых клубов.

Второй утешительный вывод: в нашем футболе есть команды, есть игроки способные показать футбол высокого сорта, экспрессивный и в то же время мастерский. Такие матчи, как вчера, заносятся в историческую футбольную летопись, отпечатываются навсегда в памяти тех, кому выпало видеть эту “битву титанов”.

На этом эмоциональном фоне даже сам спортивный результат уходит на второй план. И для «Шахтера», и для «Динамо» Кубок страны не является самым главным призом в сезоне, команды ставят перед собой более масштабные задачи. Но кубковый четвертьфинал не стал разменной монетой в отношениях соперников, они сыграли по гамбургскому счету, показали все, что смогли, и это тоже приятно.

И даже перехлест эмоций не испортил общего позитивного впечатления от матча. По большому счету, это не была грубая игра, просто никто не хотел уступать ни в одном эпизоде, ни на одном метре тактического пространства.

Единственный упрек можно сделать по поводу того, что игроки обеих команд слишком часто апеллировали к судье, тем самым провоцируя его, подогревая эмоции зрителей. Моментами казалось, что ситуация могла стать неуправляемой, но обошлось. Отмечу, что вряд ли в матче международного уровня наши игроки позволили бы себе так наскакивать на арбитра, и, очевидно, члены судейского корпуса ФФУ должны обратить внимание на подобные вольности. Если хотят, чтобы с ними считались.

Кажется, вчера на поле не хватало тафгаев. Их показательные столкновения могли бы подкорректировать выброс страстей, но, если говорить серьезно, в целом игроки обеих команд были полностью настроены на максимальный результат, на выигрыш, для достижения которого допускались приемы на грани фола, и вне ее.

Несколько особным здесь представляется эпизод с Вукоевичем в конце второго тайма. То, что удалось увидеть с экрана телевизора, дает основания говорить о неспортивном поступке динамовца и вполне профессиональной реакции Кучера. Шахтеровец упал от некоего действия Вукоевича, судья это не пропустил мимо внимания, «Динамо» осталось в меньшинстве в решающие минуты матча - все логично, по справедливости, грязные приемы нужно уметь исполнять. Следовательно, и этот эпизод, при всей его неожиданности и неординарности, лег в общую канву поединка, который был именно бескомпромиссным.

Парадоксально, но оставшись без Вукоевича, динамовцы заиграли активнее и острее. Очевидно, пошли ва-банк, находя в себе последние ресурсы усиления игры впереди. Проигрывая лишь один мяч, они не без основания еще сохраняли надежду спасти матч, по крайней мере дотянуть до дополнительного времени.

И моменты были! Шевченко просто показывал мастер-класс, пронизывая оборону хозяев, но, но... Тратит моменты Милевский, дважды кряду Алиев «сжигает» подачи с углового, не пошли удары у Гиоане, Гусеву не хватило времени, чтобы проявить себя.

Напрашивается вывод (и не только после этого матча), что Газзаев пока еще не успел, не смог поставить игру «Динамо» в нападении. А без этого компонента нет классной команды в принципе. Можно выстроить какую угодно оборону, найти супер-«опорников», «бровочников», чудо из Мелитополя, но без конструктивной и мощной игры в атаке тяжело рассчитывать на успех.

В целом, это извечный спор о мече и щите в футболе, и каждая команда находит здесь свои аргументы, но правило: не забьешь ты - забьют тебе, еще никто не отменял. 0:0 - это нонсенс, сон разума, это соя вместо мяса, свидание импотента с фригидной дамой.

В последних матчах динамовцы, скажем так, не удивляют своими находками в атакующей игре. Голы вроде бы есть, 7 в 4 матчах октября, включая поединок с «Интером» - не много и не мало. Но для сравнения, «Шахтер» «накидал» соперникам 16 мячей в 5 матчах.

В конечном итоге, дело даже не в арифметических подсчетах, а в том, что Луческу умеет подбирать исполнителей бразильского карнавала у чужих ворот. За последние годы «Динамо» только теряло нападающих (вот и Кравец, к сожалению, стал кандидатом в этот список), а «Шахтер» усиливал свой атакующий потенциал. Что и проявилось во всей красе во вчерашнем матче.

В стартовом составе хозяев вышли сразу все пятеро бразильских легионеров. Это нечасто случается, но, помнится, полгода тому назад, в решающих матчах Кубка УЕФА такой «пентагон» сработал на сто процентов.

Вчера картина повторилась. Виллиан, Жадсон, Фернандиньо и Илсиньо с Адриано раскручивали позвонки динамовцев во все стороны, как хотели. И даже Хачериди, которому мы все выдавали большие авансы, оказался не всегда готовым к скорым и юрким бразильцам, к их внезапным изменениям направлений атаки, забегам, забросам. Он держал своего визави Адриано словно сторукий Шива, и все равно не успевал, заслуженно наработал на предупреждение.

В исполнении горняков контроль мяча, точность передач просто выводили соперников из себя, вынуждали раз за разом нарушать правила. Соответственно с контригрой у «Динамо» не складывалось, даже больше, гости вообще периодически не могли перейти на чужую половину поля.

Второй тайм не изменил общего развития событий. «Шахтер» контролировал ход игры, почти во всех эпизодах его игроки оказывались победителями. Показательно, что хотя динамовцам и необходимо было отыгрываться, свой первый угловой они смогли подать аж на 65-й минуте.

На замену Кравцу выходит Ярмоленко, а еще минут через 10 Газзаев признает свою ошибку - меняет и Ярмоленко на Гусева. Крайний случай, который свидетельствует, что в «Динамо» не сработала общая стратегия на матч и локальные изменения уже не влияют ни на что.

«Донбасс Арена» укрепляет свою репутацию непроходимого минного поля для любого гостя, который заехал в степь донецкую, а Луческу обыгрывает уже которого по счету динамовского тренера.

Столичным «Динамо» теперь называется только по административному делению, не по футбольному...

Олег Савицкий