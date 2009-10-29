Милевский ответил за команду

После игры с «Шахтером» (0:2) динамовцы покидали стадион «Донбасс Арена» с опущенными головами. Дать послематчевый комментарий никто не соглашался. Лишь капитан команды Артем Милевский сказал несколько слов собравшимся журналистам:

- Сегодня был сильнее «Шахтер», но в скором времени у нас будет игра в Киеве, постараемся взять реванш. Почему было обилие желтых карточек? Просто матч двух принципиальных соперников, двух великих клубов. Думаю, по накалу страстей игра получилась очень напряженной. После матча тренер не говорил ничего особенного, но, думаю, уже завтра разговор на эту тему у нас состоится.

ФК Динамо Киев