Шева купил новую машину (фото)
19:40, 28 октября 2009Спорт
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Футболиста засекли на Михайловской площади
Нападающий киевского "Динамо" Андрей Шевченко купил новую машину. Porsche Panamera Turbo стоит не менее $200 000, а если учесть, что хозяин машины ее еще наверняка тюнинговал, то цена и на все $250 000 потянет.
Фотографы «БЛИКа» сделали снимки, когда Шевченко выходил с друзьями из гостиницы на Михайловской площади.
По Киеву в такой же машине, как утверждает издание, помимо Шевы, разъезжают еще лишь трое богатых счастливчиков. Седан может разогнаться до 303 км/час.
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