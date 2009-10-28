Шева купил новую машину (фото)

Нападающий киевского "Динамо" Андрей Шевченко купил новую машину. Porsche Panamera Turbo стоит не менее $200 000, а если учесть, что хозяин машины ее еще наверняка тюнинговал, то цена и на все $250 000 потянет.

Фотографы «БЛИКа» сделали снимки, когда Шевченко выходил с друзьями из гостиницы на Михайловской площади.

По Киеву в такой же машине, как утверждает издание, помимо Шевы, разъезжают еще лишь трое богатых счастливчиков. Седан может разогнаться до 303 км/час.