Ромарио намерен забить тысячный гол

Один из лучших форвардов в истории бразильского футбола Ромарио намерен до середины 2007 года играть в команде "Васку да Гама". По сообщению газеты "Глобу", он сделал такое заявление на стадионе "сантистов" Вила Бельмиро в Сан-Паулу, где состоялся благотворительный матч, в котором с двух сторон приняли участие многие звезды бразильского футбола.

По словам футболиста, он говорил по телефону с президентом "Васку да Гама" Эурико Миранда, который сказал ему, что "двери на клубный стадион "Сан-Жануарио" для него открыты". Так что, "если не будет никаких легальных препятствий, я точно перейду в Васко", сказал Ромарио.

Эту информацию подтвердил одной из радиостанций Рио-де-Жанейро сам Миранда, заявив, что помешать такому переходу "не сможет даже ФИФА". "Он не может играть в двух клубах в период с июня 2006 по июнь 2007 года, но первый его контракт (с американским "Майами") был подписан в апреле. Поэтому он может совершенно спокойно играть в другом клубе. Он будет играть в Васку, хочет играть у нас",- заявил Миранда.

Что же касается прошедшей накануне товарищеской встречи, то она закончилась со счетом 5:4 в пользу команды друзей "Коринтианс" во главе с Альберто Карлосом. Проигравшими "сантистами" руководил Робиньо. Деньги от сборов - а на стадионе, где проходил матч, присутствовало не менее 17 тысяч болельщиков, - пойдут на организацию социальных программ в пригородах Сан-Паулу.

Ромарио, которому 29 января исполняется 41 год, продемонстрировал прекрасную спортивную форму. Он не только забил сам, но и ассистировал Неймару, который реализовал победный гол. По словам Ромарио, чтобы его личный счет составил 1000 голов, ему еще предстоят 13 взятий ворот соперника. "И этот, последний в товарищеской игре не считается",- сказал он.

РИА "Новости"