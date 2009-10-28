Маскаева поймали на лжи о поединке с Кличко

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Олег Маскаев не имеет права на бой с Виталием Кличко.

Об этом заявил всемирный боксерский союз (WBC), опровергая заявление спортсмена, сообщает ИТАР-ТАСС с ссылкой на источники в WBC.

Напомним, Маскаев заявил, что он якобы по постановлению суда получил право провести отборочный поединок за звание официального претендента на титул чемпиона мира WBC, которым сейчас владеет Виталий Кличко.

В то же время в решении суда не предусматривалась гарантированная возможность проведения Олегом Маскаевым отборочного боя. Суд постановил, что теперь Маскаев не владеет статусом обязательного претендента и не может получить его в своем следующем поединке.

Напомним, свой следующий бой Маскаев проведет 11 декабря в Доминиканской Республике против Неги Агилеры.

Чемпион