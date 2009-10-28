Супердерби Шахтер - Динамо: на кого ставят букмекеры

Сегодня состоятся матчи 1/4 Кубка Украины по футболу. Самым захватывающим обещает быть противостояние двух извечных соперников — «Шахтера» и «Динамо» (начало игры в 19:30, прямая трансляция на ТРК "Украина"). В нем Мирча Луческу попробует переиграть Валерия Газзаева.

«Шахтер» впервые в истории кубковых противостояний в 1/4 финала примет киевское «Динамо». Газета "Известия в Украине" напоминает, ранее они пять раз встречались в финале и однажды – в полуфинале. Всего соперники между собой сыграли шесть кубковых матчей, в которых оба клуба по три раза победили. Разница забитых голов: 8:7 в пользу «Шахтера».

Газета "Сегодня" пишет, что букмекеры отдают предпочтение донецкой команде. Так в Bwin на выход в полуфинал "Шахтера" дают 58%, "Динамо" — 42%, а наиболее вероятным счетом видят 1:0 в пользу горняков.

1/4 финала кубка Украины:

«Шахтер» — «Динамо»

«Днепр» — «Металлург» Донецк

«Таврия» — «Оболонь»

«Волынь» — «Металлург» Запорожье

***Победители пар выходят в ½ финала. Если основное время встречи не выявит победителя, то будут назначены два дополнительных тайма по 15 минут каждый. Если и после этого счет останется ничейным, судьба победителя решится в серии послематчевых пенальти.