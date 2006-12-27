В самом ли деле никому не нужен ФК ”Арсенал”

Экс-мэр Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО считает, что первый и второй аукционы по продаже футбольного клуба “Арсенал” не состоялись из-за плохого информационного обеспечения торгов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Ответственность за аукцион, который не состоялся, несет Главное управление коммунальной собственности Киева. Главное управление не обеспечило через прессу, теле- радиоканалы широкую информацию в пределах Украины и за ее границами о возможности участия акционеров, как первый раз, так и вчера, 26 декабря”, - сказал инициатор создания ФК “Арсеналу”.

Он напомнил, что коллектив команды на своих собраниях избрал его Почетным президентом клуба, и тогда же было принято решение стать владельцем клуба “Арсенал”.

“Мы работаем с юристами. Я работаю с начальником команды. Встречаемся каждые 2-3 дня. ЗАВАРОВ (тренер “Арсенала” - УНИАН) сегодня в Трускавце. Вернется и мы должны добиться, чтобы команда “Арсенала” стала коллективной, столичной, киевской командой”, - сообщил О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

По его словам, столичная власть несет ответственность за команду и в настоящий момент, поскольку аукцион не состоялся, и должна предусмотреть финансирование клуба в бюджете города на первый квартал в следующем году. “А если нет, то, как вступит в силу, мы в суде защитим, что коллектив клуба получит бесплатное право владеть “Арсеналом”, - отметил О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, назначенный на 26 декабря повторный аукцион по продаже 80% уставного фонда муниципального футбольного клуба “Арсенал” не состоялся.

Конкурс не состоялся, как и предыдущий раз, из-за отсутствия заявок на участие в аукционе. Согласно документам конкурса, начальная цена доли города, которая выставлялось на повторный конкурс, составляла 770 тыс. грн.

Справка УНИАН. 13 июля этого года Киевский городской совет принял решение о продаже на аукционе доли территориальной общины Киева в уставном фонде общества ФК “Арсенал-Киев”. Решение было принято в связи с тем, что данное общество убыточно и нуждается в привлечении инвестиций.

Главным управлением коммунальной собственности был назначен на 14 ноября аукцион по продаже доли ФК “Арсенал” со стартовой ценой в 1,1 млн. грн. В то же время в связи с тем, что не поступило ни одной заявки на участие в конкурсе, он был отменен.

20 ноября на общем собрании игроков и тренеров „Арсенала” было принято единогласное решение выкупить долю актива клуба, которая будет выставляться на повторном аукционе. В случае реализации этой идеи планируется создать на базе „Арсенала” новую „народную ” команду и привлечь инвесторов для ее поддержки.

На этом же собрании участники клуба решили предложить экс-мэру города Александру ОМЕЛЬЧЕНКО стать почетным президентом обновленного клуба.

Справка УНИАН. ООО “ФК “Арсенал-Киев” был создан в соответствии с решением Киевсовета от 8 ноября 2001 г. и распоряжением Киевского городского председателя (А.ОМЕЛЬЧЕНКО) с целью повышения уровня украинского футбола, подготовки футболистов высшего класса, создания футбольной команды международного уровня, содержания профессиональных футбольных команд, участия в спортивных мероприятиях.