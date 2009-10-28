Ахметов - судьям: если я зайду - будет плохо

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов в интервью высказался по поводу судейства в украинском чемпионате. Ахметов говорит, что ни разу не заходил в судейскую комнату, но уточнил, что не знает, как поступил бы на эмоциях...

"Знаете, я ни разу туда (комната судей) не заходил. И более того, я не знаю фамилий арбитров. Единственное, слышал, что Луческу в интервью называл Шандора, Годуляна и Геренду. Этих я запомнил. А по большому счету я толком их фамилий и не знаю. Для меня это не важно.

Когда мы играли с «Карпатами» и три пенальти поставили, у меня спросили, почему я сижу такой грустный. Вы думаете, я счастлив был тогда? У меня нет возможности дать хорошую или плохую оценку действиям арбитра. Я точно знаю, если их не было, то судью сразу дисквалифицируют пожизненно.

Этого ресурса у меня нет просто-напросто. И следующему судье покажут: «Смотри, еще будешь так хорошо судить, пенальти поставишь «Шахтеру» — пожизненно дисквалифицируем, а если назначишь пенальти в ворота «Шахтера» — все будет хорошо».

А что касается, зашел бы я или не зашел, то, думаю, не зашел бы. Но судьям могу посоветовать: в прошлом я профессиональный боксер, пусть они имеют в виду, если я зайду — будет плохо. Поэтому, надеюсь, до этого дело не дойдет. Буду пытаться контролировать свои эмоции, но вдруг они меня выведут, я же не могу сказать, как я буду себя вести, если буду вспыльчив, проведу я серию или нет. Если проведу — им будет плохо, поэтому пусть будут повнимательнее, профессиональными и честными", - цитирует Ахметова официальный сайт "Шахтера".

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