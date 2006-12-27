Кличко отказался от боя с Маскаевым

Украинский боксер Владимир Кличко, владеющий титулом чемпиона IBF (Международная федерация бокса) в тяжелом весе, отказался проводить объединительный бой с россиянином Олегом Маскаевым, которому принадлежит пояс WBC (Всемирный боксерский совет). Очередным соперником Кличко-младшего станет американец Рэй Остин.

Как сообщает интернет-издание "Газета.Ru" со ссылкой на промоутерскую компанию братьев Кличко К2 Promotion, украинский боксер решил провести защиту титула IBF против Остина, являющегося обязательным претендентом. Напомним, что переговоры о бое Маскаев - Кличко велись на протяжении последних недель, но поединок, который мог пройти в Москве 21 апреля, не состоится.

Таким образом, следующим соперником Олега Маскаева, скорее всего, станет победитель запланированного на 6 января боя Сэмюэл Питер (Нигерия) - Джеймс Тоуни (США). Один из этих боксеров получит статус обязательного претендента WBC и сможет оспорить титул у Маскаева, если во время переговоров сторонам удастся избежать неразрешимых противоречий.

Что касается Владимира Кличко, то он пока не подписал контракт на бой с Остином, но представители боксера уже заявили, что поединок пройдет 10 марта 2007 года в Германии.

Лента.ру