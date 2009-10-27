Михайличенко надеется, что Ахметов «подтянет» качество газона

Ответный матч плей-офф за выход в финальную часть Чемпионата мира по футболу 2010 года против сборной Греции украинская национальная команда проведет на стадионе «Донбасс Арена» в Донецке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил главный тренер национальной сборной Украины Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО.

По словам тренера, в преддверии двух важнейших матчей двухгодичного цикла велась очень серьезная работа по выбору стадиона, и главное, на что обращалось внимание, – это качество газона.

«На протяжении этих двух лет мы играли домашние матчи в четырех городах, и нигде не имели никаких проблем, ощущали себя хозяевами поля. Однако имея такой стадион, как «Донбасс Арена», не только лучший в Украине, но и один из лучших в Европе, нельзя не сыграть такой важный поединок там», – заявил А.МИХАЙЛИЧЕНКО.

Он добавил, что на данный момент травяное покрытие на стадионе в Харькове немного лучше, однако в Донецке его заверили, что ко дню матча качество газона «подтянут».

«Я также просмотрел состояние поля до матча и после, и вполне доволен остался тем, как он переносит 90 минут. Возможно, мы бы выбрали и Харьков, но на данный момент стадион там просто не достроен», – отметил главный тренер украинской сборной.

Как сообщал УНИАН, матч состоится 18 ноября, начало – в 20.00.

Первый матч плей-офф в Греции будет сыгран 14 ноября на Олимпийском стадионе в Афинах.