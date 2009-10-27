ФФУ назвала стадион, который примет матч Украина - Греция

Федерация футбола Украины определила место проведения матча плей-офф за выход на ЧМ-2010 между Украиной и Грецией. Наша сборная примет греков в Донецке на стадионе Донбасс Арена. Игра состоится 18 ноября.

Как передает Football.ua, об этом сообщили на пресс-конференции главного тренера национальной сборной Украины Алексея Михайличенко и вице-президента ФФУ Владимира Лашкула.