ФФУ назвала стадион, который примет матч Украина - Греция
11:51, 27 октября 2009Спорт
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Игра состоится 18 ноября
Федерация футбола Украины определила место проведения матча плей-офф за выход на ЧМ-2010 между Украиной и Грецией. Наша сборная примет греков в Донецке на стадионе Донбасс Арена. Игра состоится 18 ноября.
Как передает Football.ua, об этом сообщили на пресс-конференции главного тренера национальной сборной Украины Алексея Михайличенко и вице-президента ФФУ Владимира Лашкула.
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