”Реал” поставил Бекхэму пятидневный ультиматум

Руководство мадридского "Реала" потребовало от Дэвида Бекхэма до 31 декабря принять решение, будет ли он продлевать контракт с клубом. Действующее соглашение футболиста истекает в конце июня 2007 года, а переговоры длятся уже несколько месяцев. В то же время на Бекхэма претендуют несколько ведущих клубов Европы.

1 января на континенте открывается зимнее трансферное окно, и английский футболист получит официальное право вести переговоры с другими командами и даже сможет подписать предварительный контракт. Президент "Реала" Рамон Кальдерон, как и главный тренер клуба Фабио Капелло, уже заявили, что хотели бы сохранить Бекхэма в команде.

Полузащитнику предложено заключить новый контракт на прежних условиях (около восьми миллионов долларов в год), но игрок до сих пор не дал ответа, поскольку не уверен, что будет постоянно попадать в основной состав. Большую часть первой половины сезона-2006/07 Бекхэм провел на скамейке запасных, и такое положение вещей не устраивает англичанина.

Напомним, что Дэвид Бекхэм перешел в "Реал" летом 2003 года из "Манчестер Юнайтед". За три с половиной года мадридский клуб не сумел выиграть ни одного трофея, а летом 2006 года полузащитник потерял место в сборной Англии. Новый главный тренер Стив Макларен ни разу не вызывал Бекхэма в национальную команду после чемпионата мира в Германии.

Лента.ру