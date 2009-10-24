Результаты 10-го тура английской Премьер-лиги

22:20, 24 октября 2009
Спорт
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Челси реабилитируется за прошлый тур

Завершились сегодняшние матчи 10-го тура английской Премьер-лиги

Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 (Ебанс-Блэйк 83 пен. - Агбонлахор 79)

Бирмингем - Сандерленд 2:1 (Риджвелл 37, Макфадден 48 - Данн 82 автогол)

Бернли - Уиган 1:3 (Флетчер 4 - Родальега 11, 51, Бойс 76)

Тоттенхэм - Сток Сити 0:1 (Уилан 86)

Халл Сити - Портсмут 0:0

Челси - Блэкберн 5:0 (Живе 20 автогол, Лемпард 48, 59, Эссьен 52, Дрогба 64)

У Челси 24 очка, у МЮ - 22 (игра в запасе)

Завтра тур завершится матчами (в скобках набранные очки)

Болтон (8) - Эвертон (11)

Ливерпуль (9) - МЮ (22)

Манчестер Сити (17) - Фулхэм (10)

Вест Хэм (5) - Арсенал (18)

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