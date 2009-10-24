Результаты 10-го тура английской Премьер-лиги

Челси реабилитируется за прошлый тур

Завершились сегодняшние матчи 10-го тура английской Премьер-лиги Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 (Ебанс-Блэйк 83 пен. - Агбонлахор 79) Бирмингем - Сандерленд 2:1 (Риджвелл 37, Макфадден 48 - Данн 82 автогол) Бернли - Уиган 1:3 (Флетчер 4 - Родальега 11, 51, Бойс 76) Тоттенхэм - Сток Сити 0:1 (Уилан 86) Халл Сити - Портсмут 0:0 Челси - Блэкберн 5:0 (Живе 20 автогол, Лемпард 48, 59, Эссьен 52, Дрогба 64) У Челси 24 очка, у МЮ - 22 (игра в запасе) Завтра тур завершится матчами (в скобках набранные очки) Болтон (8) - Эвертон (11) Ливерпуль (9) - МЮ (22) Манчестер Сити (17) - Фулхэм (10) Вест Хэм (5) - Арсенал (18)

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