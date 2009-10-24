Результаты 11-го тура Чемпионата Украины по футболу

Завершились сегодняшние матчи 11-го тура Чемпионата Украины по футболу

Арсенал - Кривбасс 2:1 (Воробей 30, Евсеев 55 - Каракевич 81)

Оболонь - Таврия 1:0 (Антоненко 49)

Металлург Д - Черноморец 2:0 (Шина 36, Мхитарян 89)

Днепр - Динамо 0:2 (Гиоане 72, Милевский 87 пен.)

Карпаты - Металлург З 3:3 (Кожанов 45, Ощипко 65, Федецкий 75 - Тейку 4, Алозие 28, 41)

Теперь у Динамо 31 очко, у Шахтера - 24 (игра в запасе), у Металлурга Д и Днепра - по 21, у Металлиста - 20 (игра в запасе).

Завтра тур завершат матчи (в скобках набранные очки):

Заря (8) - Ильичевец (14)

Закарпатье (6) - Шахтер (24)

Металлист (20) - Ворскла (9)