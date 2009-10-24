В Херсон съехались гимнасты из четырех стран
Международный турнир памяти Береша
24-25 октября в Херсоне пройдет международный турнир по спортивной гимнастике памяти Александра Береша.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона.
В турнире будут участвовать гимнасты из России, Беларуси, Молдовы и Украины.
Такой турнир проводится ежегодно, начиная с 2005 года.
Справка УНИАН. А.Береш родился 12 октября 1977 года в Первомайске Николаевской области. Заслуженный мастер спорта. Выпускник Херсонского высшего училища физкультуры.
Абсолютный чемпион Евро-2000 и Всемирной Универсиады (1999 год), вице-чемпион (в командных соревнованиях) и бронзовый призер (в многоборье) сиднейской Олимпиады. Четыре раза становился призером чемпионатов мира. Многократный победитель и призер этапов Кубка мира и национальных турниров.
А.Береш погиб в автокатастрофе 29 февраля 2004 года недалеко от Киева.