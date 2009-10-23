Греция примет сборную Украины на Олимпийском стадионе
18:31, 23 октября 2009Спорт
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До встречи 14 ноября
Федерация футбола Греции сегодня объявила о том, что первый матч плэй-офф за выход в финальную часть Чемпионата мира 2010 года против сборной Украины местная национальная команда проведет на Олимпийском стадионе в Афинах.
Об этом пишет Football.ua со ссылкой на официальный сайт ФФГ.
Сделано это будет с целью получения максимальной прибыли от продажи билетов, поскольку данная арена является самой вместительной в Греции и рассчитана на 71 тысячу мест.
Как сообщалось, матч состоится 14 ноября в 20.00 по киевскому времени.
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