Греция примет сборную Украины на Олимпийском стадионе

Федерация футбола Греции сегодня объявила о том, что первый матч плэй-офф за выход в финальную часть Чемпионата мира 2010 года против сборной Украины местная национальная команда проведет на Олимпийском стадионе в Афинах.

Об этом пишет Football.ua со ссылкой на официальный сайт ФФГ.

Сделано это будет с целью получения максимальной прибыли от продажи билетов, поскольку данная арена является самой вместительной в Греции и рассчитана на 71 тысячу мест.

Как сообщалось, матч состоится 14 ноября в 20.00 по киевскому времени.