Шевченко отметился ударом под занавес матча

Лондонский "Челси" упустил возможность стать единоличным лидером английской премьер-лиги. В матче 20-го тура чемпионата страны лондонцы на своем поле сыграли вничью со счетом 2:2 с дебютантом элитного дивизиона "Ридингом".

Очередной результативный матч провел лидер "Челси" ивуариец Дидье Дрогба, который оформил дубль и довел число забитых мячей в чемпионате до двенадцати. Африканский бомбардир открыл счет на 37-й минуте, головой отправив мяч в ворота гостей после подачи Фрэнка Лэмпарда с углового.

"Ридинг" отыгрался на 67-й минуте, использовав ошибку обороны "Челси". Никто из лондонцев не сумел прервать фланговую передачу Глена Литтла с правого фланга, и Леруа Лита головой поразил угол ворот хозяев поля.

Дрогба вновь вывел "Челси" вперед на 72-й минуте, причем этот гол стал точной копией гола "Ридинга". Шон Райт-Филлипс с правого фланга сделал навесную передачу на ивуарийца, и тот головой метров с восьми вколотил мяч в сетку. Стоит отметить, что буквально за пару минут до этого Дрогба подбежал к трибунам и попросил болельщиков поддержать команду.

Чемпионы Англии двух последних лет упустили победу на 85-й минуте, забив гол в свои ворота. Вышедший на замену Эшли Коул, пытаясь выбить мяч подальше из собственной штрафной, нанес мощный удар, после которого мяч попал в грудь Микаэлю Эссьену и влетел в ворота. Португальский голкипер "Челси" Хилариу не смог отразить удар собственного защитника.

Украинский бомбардир лондонцев Андрей Шевченко провел неудачный матч, отметившись лишь в конце первого тайма дальним ударом по воротам соперников.

После этой ничьей "Челси" набрал 46 очков и на одно очко отстает от лидирующего "Манчестер Юнайтед". К тому же, у манкунианцев один матч в запасе – позже команда сэра Алекса Фергюсона сыграет с "Уиганом".

Лента.ру