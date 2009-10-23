Кучма: когда я стал президентом, мечтал, чтобы в магазинах была колбаса

Вчера на матч «Шахтера» с французской «Тулузой» на «Донбасс-Арену» в гости к президенту ФК «Шахтер» Ринату Ахметову заглянули экс-президент Украины Леонид Кучма и бывший премьер России, экс-посол России в Украине Виктор Черномырдин. После матча оба они рассыпались в комплиментах относительно нового стадиона и по поводу игры «горняков»; также выяснилось, что с профессией шахтера оба знакомы не понаслышке.

Виктор Черномырдин: "Должен сказать, что это просто потрясающий стадион. Но и игра, конечно, отменная. Сегодня мы увидели футбол в исполнении команды европейского уровня. Команды, которая играла по-настоящему. Все здорово! Я горняк по профессии и за «Шахтер» болею с давних-давних времен. Поэтому для меня это настоящий праздник".

Леонид Кучма: "У меня сестра была «горнячка», брат тоже в шахте работал. Отец мой трудился в Енакиево на шахте в 1920-м году. Когда я стал президентом, у меня сначала была мечта, чтобы в магазинах появилась колбаса. Затем — чтобы у нас в стране были такие заправочные станции, как в Европе. И, наконец, чтобы мы действительно чем-то отличались и весь мир знал, что есть такая страна — Украина. И появились братья Кличко, такие команды, как «Шахтер», которые прославляют Украину. Сегодня была действительно игра, достойная европейского уровня".

По материалам пресс-службы ФК "Шахтер"