«Оболони» засчитали техническое поражение

Вчера КДК Федерации футбола Украины принял решение дисквалифицировать четырех игроков "Оболони" и засчитать команде техническое поражение.

Ошибка врача "Оболони", который перед матчем 9-го тура чемпионата Украины с запорожским "Металлургом" внутривенно ввел четырем игрокам команды - Валерию Куценко, Александру Иващенко, Ивану Леню и Евгению Лозинскому - неотон (только такой способ применения препарата считается приемом допинга), стоила футболистам четырех месяцев дисквалификации, а самому медику - одного года отлучения от футбола. Кроме того, на "Оболонь" наложен штраф в размере 150 тысяч долларов, а в поединке с "Металлургом" ей засчитано техническое поражение со счетом 0:3. Киевляне, скорее всего, подадут апелляцию.

Спорт-Экспресс