Ахметов: счет 4:0 нас устраивает

Как сообщал УНИАН, вчера донецкий "Шахтер" с крупным счетом обыграл французскую "Тулузу" в матче Лиги Европы.

Президент клуба Ринат Ахметов так прокомментировал эту победу:

"Вот сейчас я уже могу сказать, что счет хороший. А вчера я не мог дать такой прогноз. Но прежде всего, я хочу поздравить всех поклонников команды «Шахтер», всех поклонников украинского футбола с важной победой. Надеюсь, что и качество игры понравилось, и болельщики получили огромное удовольствие, и футболисты, и тренерский штаб. Все пребывают в прекрасном настроении. Мне кажется, это очень важная и нужная победа. И главное — счет 4:0 нас устраивает", цитирует Ахметова пресс-служба ФК "Шахтер".