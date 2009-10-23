Результаты матчей Лиги Европы
Шахтер укрепляет лидерство в группе
Завершились матчи в группах A-F группового раунда Лиги Европы.
Группа A
Тимишоара - Андерлехт 0:0
Аякс - Динамо (Загреб) 2:1
После трех туров: Андерлехт - 5 очков, Аякс 5, Динамо 3, Тимишоара 2
Группа BВаленсия - Славия 1:1
Лилль - Дженоа 3:0
После трех туров: Лилль - 7 очков, Валенсия - 5, Дженоа 3, Славия 1
Группа C
Хапоэль - Рапид 5:1
Селтик - Гамбург 0:1
После трех туров: Хапоэль - 6 очков, Гамбург 6, Рапид 4, Селтик 1
Группа DВентспилс - Спортинг 1:2
Герта - Херенвен 0:1
После трех туров: Спортинг - 9 очков, Херенвен 4, Вентспилс 2, Герта 1
Группа E
ЦСКА (София) - Базель 0:2
Фулхэм - Рома 1:1
После трех туров: Базель - 6 очков, Фулхэм 5, Рома 4, ЦСКА 1
Группа FПанатинаикос - Штурм 1:0
Галатасарай - Динамо (Бухарест) 4:1
После трех туров: Галатасарай - 7 очков, Панатинаикос 6, Динамо 3, Штурм 1
Напомним, что раньше закончились игры в группах G-L:
Группа G
Лацио - Вильярреал 2:1
Ред Булл - Левски 1:0
После трех туров: Ред Булл - 9 очков, Лацио 6, Вильярреал 3, Левски 0
Группа H
Стяуа - Фенербахче 0:1
Шериф - Твенте 2:0
После трех туров: Фенербахче - 6 очков, Твенте и Шериф по 4 очка, Стяуа 2
Группа I
Бенфика - Эвертон 5:0
БАТЭ - АЕК 2:1
После трех туров: Эвертон и Бенфика - по 6 очков, АЭК и БАТЭ - по 3
Группа J
Брюгге - Партизан 2:0
Шахтер - Тулуза 4:0
После трех туров: Шахтер - 9 очков, Тулуза 4, Брюгге 4, Партизан 0
Группа K
Спарта - Клуж 2:0
ПСВ - Копенгаген 1:0
После трех туров: ПСВ - 7 очков, Спарта 4, Клуж 3, Копенгаген 3
Группа L
Атлетик - Насьонал 2:1
Аустрия - Вердер 2:2
После трех туров: Вердер - 7 очков, Атлетик 6, Аустрия 2, Насьональ 1
Игры четвертого тура назначены на 5 ноября. В них встретятся:
Группа A. Динамо (Загреб) - Аякс, Андерлехт - Тимишоара
Группа B. Дженоа - Лилль, Славия (Прага) - Валенсия
Группа C. Гамбург - Селтик, Рапид (Вена) - Хапоэль (Тель-Авив)
Группа D. Херенвен - Герта, Спортинг (Лиссабон) - Вентспилс
Группа E. Рома - Фулхэм, Базель - ЦСКА (София)
Группа F. Штурм - Панатинаикос, Динамо (Бухарест) - Галатасарай
Группа G. Левски - Ред Булл (Зальцбург), Вильярреал - Лацио
Группа H. Твенте - Шериф, Фенербахче - Стяуа
Группа I. АЕК (Афины) - БАТЭ, Эвертон - Бенфика
Группа J. Тулуза - Шахтер (Донецк), Партизан - Брюгге
Группа K. Клуж - Спарта (Прага), Копенгаген - ПСВ Эйндховен
Группа L. Насьонал - Атлетик (Бильбао), Вердер - Аустрия (Вена)