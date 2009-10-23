Результаты матчей Лиги Европы

Завершились матчи в группах A-F группового раунда Лиги Европы.

Группа A

Тимишоара - Андерлехт 0:0

Аякс - Динамо (Загреб) 2:1

После трех туров: Андерлехт - 5 очков, Аякс 5, Динамо 3, Тимишоара 2

Группа B Валенсия - Славия 1:1

Лилль - Дженоа 3:0

После трех туров: Лилль - 7 очков, Валенсия - 5, Дженоа 3, Славия 1

Группа C

Хапоэль - Рапид 5:1

Селтик - Гамбург 0:1

После трех туров: Хапоэль - 6 очков, Гамбург 6, Рапид 4, Селтик 1

Группа D Вентспилс - Спортинг 1:2

Герта - Херенвен 0:1

После трех туров: Спортинг - 9 очков, Херенвен 4, Вентспилс 2, Герта 1

Группа E

ЦСКА (София) - Базель 0:2

Фулхэм - Рома 1:1

После трех туров: Базель - 6 очков, Фулхэм 5, Рома 4, ЦСКА 1

Группа F Панатинаикос - Штурм 1:0

Галатасарай - Динамо (Бухарест) 4:1

После трех туров: Галатасарай - 7 очков, Панатинаикос 6, Динамо 3, Штурм 1

Напомним, что раньше закончились игры в группах G-L:

Группа G

Лацио - Вильярреал 2:1

Ред Булл - Левски 1:0

После трех туров: Ред Булл - 9 очков, Лацио 6, Вильярреал 3, Левски 0

Группа H

Стяуа - Фенербахче 0:1

Шериф - Твенте 2:0

После трех туров: Фенербахче - 6 очков, Твенте и Шериф по 4 очка, Стяуа 2

Группа I

Бенфика - Эвертон 5:0

БАТЭ - АЕК 2:1

После трех туров: Эвертон и Бенфика - по 6 очков, АЭК и БАТЭ - по 3

Группа J

Брюгге - Партизан 2:0

Шахтер - Тулуза 4:0

После трех туров: Шахтер - 9 очков, Тулуза 4, Брюгге 4, Партизан 0

Группа K

Спарта - Клуж 2:0

ПСВ - Копенгаген 1:0

После трех туров: ПСВ - 7 очков, Спарта 4, Клуж 3, Копенгаген 3

Группа L

Атлетик - Насьонал 2:1

Аустрия - Вердер 2:2

После трех туров: Вердер - 7 очков, Атлетик 6, Аустрия 2, Насьональ 1

Игры четвертого тура назначены на 5 ноября. В них встретятся:

Группа A. Динамо (Загреб) - Аякс, Андерлехт - Тимишоара

Группа B. Дженоа - Лилль, Славия (Прага) - Валенсия

Группа C. Гамбург - Селтик, Рапид (Вена) - Хапоэль (Тель-Авив)

Группа D. Херенвен - Герта, Спортинг (Лиссабон) - Вентспилс

Группа E. Рома - Фулхэм, Базель - ЦСКА (София)

Группа F. Штурм - Панатинаикос, Динамо (Бухарест) - Галатасарай

Группа G. Левски - Ред Булл (Зальцбург), Вильярреал - Лацио

Группа H. Твенте - Шериф, Фенербахче - Стяуа

Группа I. АЕК (Афины) - БАТЭ, Эвертон - Бенфика

Группа J. Тулуза - Шахтер (Донецк), Партизан - Брюгге

Группа K. Клуж - Спарта (Прага), Копенгаген - ПСВ Эйндховен

Группа L. Насьонал - Атлетик (Бильбао), Вердер - Аустрия (Вена)