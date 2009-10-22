Шахтер крупно выигрывает у Тулузы
Завершились матчи в группах G-L
Завершились матчи в группах G-L группового раунда Лиги Европы.
Выступающий в группе J Шахтер выиграл матч в Донецке у Тулузы 4:0 (Фернандиньо 8 пен., Луис Адриано 24, 56, Хюбшман 39).
В другом матче этой группы счет 2:0 в пользу Брюгге, выигравшей дома у Партизана.
Шахтер остается лидером группы - 9 очков, у Тулузы и Брюгге - по 4, у Партизана - 0.
Следующую игру Шахтер проведет 5 ноября в Тулузе.
Другие результаты:
Группа GЛацио - Вильярреал 2:1
Ред Булл - Левски 1:0
После трех туров: Ред Булл - 9 очков, Лацио 6, Вильярреал 3, Левски 0
Группа HСтяуа - Фенербахче 0:1
Шериф - Твенте 2:0
После трех туров: Фенербахче - 6 очков, Твенте и Шериф по 4 очка, Стяуа 2
Группа IБенфика - Эвертон 5:0
БАТЭ - АЕК 2:1
После трех туров: Эвертон и Бенфика - по 6 очков, АЭК и БАТЭ - по 3
Группа JБрюгге - Партизан 2:0
Шахтер - Тулуза 4:0
После трех туров: Шахтер - 9 очков, Тулуза 4, Брюгге 4, Партизан 0
Группа KСпарта - Клуж 2:0
ПСВ - Копенгаген 1:0
После трех туров: ПСВ - 7 очков, Спарта 4, Клуж 3, Копенгаген 3
Группа LАтлетик - Насьонал 2:1
Аустрия - Вердер 2:2
После трех туров: Вердер - 7 очков, Атлетик 6, Аустрия 2, Насьональ 1
Начинаются игры (в скобках - набранные очки):
Группа AТимишоара (1) - Андерлехт (4)
Аякс (2) - Динамо (Загреб) (3)
Группа BВаленсия (4) - Славия (0)
Лилль (4) - Дженоа (3)
Группа CХапоэль (3) - Рапид (4)
Селтик (1) - Гамбург (3)
Группа DВентспилс (2) - Спортинг (6)
Герта (1) - Херенвен (1)
Группа EЦСКА (София) (1) - Базель (3)
Фулхэм (4) - Рома (3)
Группа FПанатинаикос (3) - Штурм (1)
Галатасарай (4) - Динамо (Бухарест) (3)