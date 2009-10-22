Шахтер крупно выигрывает у Тулузы

Завершились матчи в группах G-L группового раунда Лиги Европы.

Выступающий в группе J Шахтер выиграл матч в Донецке у Тулузы 4:0 (Фернандиньо 8 пен., Луис Адриано 24, 56, Хюбшман 39).

В другом матче этой группы счет 2:0 в пользу Брюгге, выигравшей дома у Партизана.

Шахтер остается лидером группы - 9 очков, у Тулузы и Брюгге - по 4, у Партизана - 0.

Следующую игру Шахтер проведет 5 ноября в Тулузе.

Другие результаты:

Группа G Лацио - Вильярреал 2:1

Ред Булл - Левски 1:0

После трех туров: Ред Булл - 9 очков, Лацио 6, Вильярреал 3, Левски 0

Группа H Стяуа - Фенербахче 0:1

Шериф - Твенте 2:0

После трех туров: Фенербахче - 6 очков, Твенте и Шериф по 4 очка, Стяуа 2

Группа I Бенфика - Эвертон 5:0

БАТЭ - АЕК 2:1

После трех туров: Эвертон и Бенфика - по 6 очков, АЭК и БАТЭ - по 3

Группа J Брюгге - Партизан 2:0

Шахтер - Тулуза 4:0

После трех туров: Шахтер - 9 очков, Тулуза 4, Брюгге 4, Партизан 0

Группа K Спарта - Клуж 2:0

ПСВ - Копенгаген 1:0

После трех туров: ПСВ - 7 очков, Спарта 4, Клуж 3, Копенгаген 3

Группа L Атлетик - Насьонал 2:1

Аустрия - Вердер 2:2

После трех туров: Вердер - 7 очков, Атлетик 6, Аустрия 2, Насьональ 1

Начинаются игры (в скобках - набранные очки):

Группа A Тимишоара (1) - Андерлехт (4)

Аякс (2) - Динамо (Загреб) (3)

Группа B Валенсия (4) - Славия (0)

Лилль (4) - Дженоа (3)

Группа C Хапоэль (3) - Рапид (4)

Селтик (1) - Гамбург (3)

Группа D Вентспилс (2) - Спортинг (6)

Герта (1) - Херенвен (1)

Группа E ЦСКА (София) (1) - Базель (3)

Фулхэм (4) - Рома (3)

Группа F Панатинаикос (3) - Штурм (1)

Галатасарай (4) - Динамо (Бухарест) (3)