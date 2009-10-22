Шахтер ведет в матче с Тулузой
Сегодня - день Лиги чемпионов
Завершился первый тайм в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы (группа J)
Шахтер - Тулуза 3:0 (Фернандиньо 8 пен., Луис Адриано 24, Хюбшман 39).
В Брюгге хозяева поля выигрывают 1:0 у Партизана (Перишич 4).
Напомним, что сейчас проходят матчи в группах G-L:
Группа G
Лацио - Вильярреал
Ред Булл - Левски
Группа HСтяуа - Фенербахче
Шериф - Твенте
Группа IБенфика - Эвертон
БАТЭ - АЕК
Группа J
Брюгге - Партизан
Шахтер - Тулуза
Группа KСпарта - Клуж
ПСВ - Копенгаген
Группа L
Атлетик - Насьонал
Аустрия - Вердер
... а после их окончания начнутся матчи групп A-F
Группа A
Тимишоара - Андерлехт
Аякс - Динамо (Загреб)
Группа BВаленсия - Славия
Лилль - Дженоа
Группа CХапоэль - Рапид
Селтик - Гамбург
Группа D
Вентспилс - Спортинг
Герта - Херенвен
Группа EЦСКА (София) - Базель
Фулхэм - Рома
Группа F
Панатинаикос - Штурм
Галатасарай - Динамо (Бухарест)