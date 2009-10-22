Шахтер ведет в матче с Тулузой

Сегодня - день Лиги чемпионов

Завершился первый тайм в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы (группа J) Шахтер - Тулуза 3:0 (Фернандиньо 8 пен., Луис Адриано 24, Хюбшман 39). В Брюгге хозяева поля выигрывают 1:0 у Партизана (Перишич 4). Напомним, что сейчас проходят матчи в группах G-L: Группа G Лацио - Вильярреал Ред Булл - Левски Группа H Стяуа - Фенербахче Шериф - Твенте Группа I Бенфика - Эвертон БАТЭ - АЕК Группа J Брюгге - Партизан Шахтер - Тулуза Группа K Спарта - Клуж ПСВ - Копенгаген Группа L Атлетик - Насьонал Аустрия - Вердер ... а после их окончания начнутся матчи групп A-F Группа A Тимишоара - Андерлехт Аякс - Динамо (Загреб) Группа B Валенсия - Славия Лилль - Дженоа Группа C Хапоэль - Рапид Селтик - Гамбург Группа D Вентспилс - Спортинг Герта - Херенвен Группа E ЦСКА (София) - Базель Фулхэм - Рома Группа F Панатинаикос - Штурм Галатасарай - Динамо (Бухарест)

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