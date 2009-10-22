Шахтер ведет в матче с Тулузой

20:58, 22 октября 2009
Спорт
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Сегодня - день Лиги чемпионов

Завершился первый тайм в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы (группа J)

Шахтер - Тулуза 3:0 (Фернандиньо 8 пен., Луис Адриано 24, Хюбшман 39).

В Брюгге хозяева поля выигрывают 1:0 у Партизана (Перишич 4).

Напомним, что сейчас проходят матчи в группах G-L:

Группа G

Лацио - Вильярреал

Ред Булл - Левски

Группа H

Стяуа - Фенербахче

Шериф - Твенте

Группа I

Бенфика - Эвертон

БАТЭ - АЕК

Группа J

Брюгге - Партизан

Шахтер - Тулуза

Группа K

Спарта - Клуж

ПСВ - Копенгаген

Группа L

Атлетик - Насьонал

Аустрия - Вердер

... а после их окончания начнутся матчи групп A-F

Группа A

Тимишоара - Андерлехт

Аякс - Динамо (Загреб)

Группа B

Валенсия - Славия

Лилль - Дженоа

Группа C

Хапоэль - Рапид

Селтик - Гамбург

Группа D

Вентспилс - Спортинг

Герта - Херенвен

Группа E

ЦСКА (София) - Базель

Фулхэм - Рома

Группа F

Панатинаикос - Штурм

Галатасарай - Динамо (Бухарест)

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